لعقاب يلتقي ممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية 

إستقبل وزير الإتصال محمد لعقاب اليوم لجان المشاركة للمطابع والمدراء العامون للمطابع ( شركة الطباعة بالجزائر وسط، شركة الطباعة للشرق، شركة الطباعة بالغرب، شركة الطباعة بالجزائر، المؤسسة الجزائرية للصحافة، والجزائرية للورق).

وكشف لعقاب خلال اللقاء أن الوزارة بصدد المراحل النهائية لإنشاء المؤسسة الوطنية للطباعة. وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، ما يعني إعادة هيكلة كل المطابع الموجودة على المستوى الوطني.

هذا وأكد لعقاب لممثلي العمال أن كل العمال سيحافظون على مناصب عملهم وكل حقوقهم المكتسبة في الترقية والامتيازات. حاثا إياهم على لعب دور الشريك الفعال في توليد الأفكار والاقتراحات لضمان نجاح مؤسسة الطباعة الجديدة المستحدثة.

كما جدد الوزير تأكيده على استعداد الوزارة لتكوين العمال في التخصصات المطبعية الجديدة سواء داخل الوطن أو خارجه، وهو الأمر الذي استحسنه الكثير من ممثلي العمال وأعربوا عن مساهمتهم الفعالة في إنجاح مسعى رئيس الجمهورية.

بعد ذلك، التقى وزير الاتصال مع مدراء المطابع الحاليين الى جانب المدير العام للشركة الجزائرية للورق، وتم التطرق الى اللمسات الأخيرة لإنشاء المؤسسة الوطنية للطباعة.