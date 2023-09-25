لعقاب يستقبل سفير دولة قطر لدى الجزائر

إستقبل وزير الاتصال, محمد لعقاب، اليوم، سفير دولة قطر لدى الجزائر، عبد العزيز علي النعمة، الذي أدى له زيارة مجاملة لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا .

وحسب بيان الوزارة أن اللقاء شكل فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين سيما في مجال الإعلام والاتصال.

كما أكد لعقاب “رغبة رئيس الجمهورية، في تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وقطر وتنويعها أكثر في كل المجالات”.

وفي ذات اللقاء أشار لعقاب بجودة ومتانة العلاقات الجزائرية القطرية خاصة وأن البلدين مقبلان سنة 2024 على الاحتفال بالذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وهي المناسبة التي أكد الوزير على “ضرورة إبرازها ومرافقتها إعلاميا لإظهار طبيعة العلاقات الجزائرية القطرية ومرافقة كل المكتسبات والإنجازات المحققة بين البلدين”.

وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى مختلف أوجه التعاون بتعزيز أكثر للاتفاقيات المبرمة في مجال الإعلام بما يخدم البلدين. منها مشروع مذكرة للتعاون بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري والتلفزيون القطري وتعاون آخر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية ونظيرتها القطرية”.

ومن جهته, أكد السفير القطري أن العلاقات بين البلدين تاريخية وأخوية صادقة مشيرا إلى استعداد بلاده ل”التعاون ومد يد العون لأبعد حد في مجالات التكوين والتدريب الإعلامي”.