لعقبي: “مستوى البطولة الجزائرية جد محترم وهدفي تقديم الإضافة لشبيبة الساورة”

أبدى المدرب التونسي مراد لعقبي، عزمه على تقديم الإضافة اللازمة لفريقه الجديد شبيبة الساورة، في البطولة الوطنية، التي وصف مستواها بالجد محترم.

وصرح لعقبي، في أول ندوة صحفية له: ” كلاعب دولي سابق، وكمدرب بخبرة 20 سنة في مختلف البطولات العربية بما فيها الجزائر، أنا متحمس لتجربي الجديدة”.

كما أضاف: “أنا متابع للبطولة الجزائرية، والتي تعتبر مقارنة ببطولات عربية أخرى، ذات مستوى جد محترم، وفيها تنافس كبير”.

وتابع المدرب الجديد لشبيبة الساورة: “سنحاول تقديم الإضافة اللازمة لفريق شبيبة الساورة في قادم الجولات من البطولة”.

وتابع مراد لعقبي: “الإدارة وضعت ثقتها في شخصي، واتفقنا على جميع الأمور، وكلي أمل في تقديم ما هو منتظر مني”.