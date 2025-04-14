لعقبي: “هدفنا منح صورة جميلة عن كرة القدم الجزائرية في مباراة الكأس ضد الاتحاد”

تحدث نجم فريق اتحاد الحراش، هشام العقبي، عن القمة التي ستجمعهم باتحاد العاصمة، في نهائي كأس الجزائر، مؤكدا بأنها ستشهد فرجة، ومتعة، في المدرجات، وأرضية الميدان.

وصرّح العقبي، في هذا الخصوص: “مباراة الكأس ضد اتحاد العاصمة، ستكون متعة في المدرجات، قبل أرضية الملعب، ونتمنى أن تسود فيها الروح الرياضية”.

كما أضاف: “هذا الداربي الذي غاب عن الساحة الكروية لقرابة 8 سنوات، سيشهد فرجة كروية، بين فريقين أشقاء”.

وتابع هشام العقبي: “هدفنا من خلال مباراة الكأس أمام اتحاد العاصمة، هو منح صورة جميلة عن كرة القدم الجزائرية، ونتمنى الفوز للأفضل”.