لعقبي: “لاعبونا أظهروا حضوراً ذهنياً وتركيزاً عالياً في مواجهة مولودية وهران”

ثمن مدرب شبيبة الساورة، فواد العقبي، الفوز الذي حققه فريقه أمام مولودية وهران، مرجعا الفضل في ذلك للاعبين.

وصرح لعقبي، عقب هذا الفوز: “المقابلة كانت صعبة منذ بدايتها كون المنافس كان متحفظا أين غلق المنافذ وسهى للعب على أخطائنا”.

كما أضاف: “اليوم كنا عازمين، ولاعبينا أظهور الحضور الذهني والتركيز العالي طيلة أطوار المباراة”.

وأردف مدرب شبيبة الشاورة: “خلال الشوط الاول لم نكن في المستوى من ناحية التنشيط الهجومي، حيث خلقنا فرص قليلة ومحتشمة”.

ةتابع فؤاد العقبي: “خلال الشوط الثاني أجرينا التغييرات اللازمة، ومنحنا أكثر سرعة للخط الأمامي، ما سمح لنا بخلق عدة فرص”.