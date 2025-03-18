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قناة النهار

لعلهم يفقهون : الغضب..دعوة للهدوء والسكينة في شهر العبادة

بقلم قناة النهار
لعلهم يفقهون : الغضب..دعوة للهدوء والسكينة في شهر العبادة
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لعلهم يفقهون : الغضب..دعوة للهدوء والسكينة في شهر العبادة

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