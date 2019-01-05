لعمارة: “أنا جاهز لبداية مشواري مع العميد”

أكد المستقدم الجديد لمولودية الجزائر، نبيل لعمارة، جاهزيته لبدأ مشواره الجديد بألوان العميد، بمناسبة المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت، بنادي بارادو.

وصرح نبيل لعمارة، للتطبيق الرسمي للعميد: “أعتقد أني جاهز لبداية مشواري مع الفريق، لكن القرار الأخير بيد المدرب”.

وأضاف المدافع الأيسر للمولودية: “جئت إلى المولودية، لتقديم أفضل ما لدي، ولتحقيق أهداف الفريق بإنهاء لموسم بلقب”.

وتابع نبيل لعمارة: “القدر قادني لمولودية الجزائر، على العديد من الأندية التي طلبت خدماتي، وفخور بإختياري هذا، لأنني وقعت لأحد أكبر الأندية الجزائرية”.

يذكر أن مولودية الجزائر، ستواجه اليوم السبت، نادي بارادو، بملعب “بولوغين”، لحساب الجولة الـ16 من المحترف الأول.