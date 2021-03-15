لعمارة :”المولودية تلعب على الألقاب ونريد التألق في رابطة الأبطال”

الرياضة
  • -
  • 0
لعمارة :”المولودية تلعب على الألقاب ونريد التألق في رابطة الأبطال”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد نبيل لعمارة، مُدافع مولودية الجزائر، بأن فريقه عازم على الذهاب لأبعد مدى ممكن في رابطة الأبطال الإفريقية، قبل مواجهة تونغيت السنغالي.

وتحدث الظهير الأيسر، خلال ندوة صحفية بالمركب الأولمبي محمد بوضيا، قائلا :”نستهدف تحقيق فوز جديد أمام تونغيت”.

وأضاف :”مولودية الجزائر، فريق يلعب على الألقاب، وبشكل خاص في هذه السنة، التي تعرف وصول النادي لمئويته”.

وواصل :”سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، لمواصلة مُغامرتنا في المُنافسة القارية”.

ليختم :”مررنا بمرحلة فراغ في فترة مضت، وهذا أمر طبيعي لأي فريق، ولكن الأمور عادت الى نصابها مؤخرا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971694

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com