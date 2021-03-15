لعمارة :”المولودية تلعب على الألقاب ونريد التألق في رابطة الأبطال”

أكد نبيل لعمارة، مُدافع مولودية الجزائر، بأن فريقه عازم على الذهاب لأبعد مدى ممكن في رابطة الأبطال الإفريقية، قبل مواجهة تونغيت السنغالي.

وتحدث الظهير الأيسر، خلال ندوة صحفية بالمركب الأولمبي محمد بوضيا، قائلا :”نستهدف تحقيق فوز جديد أمام تونغيت”.

وأضاف :”مولودية الجزائر، فريق يلعب على الألقاب، وبشكل خاص في هذه السنة، التي تعرف وصول النادي لمئويته”.

وواصل :”سنعمل على تحقيق نتيجة إيجابية، لمواصلة مُغامرتنا في المُنافسة القارية”.

ليختم :”مررنا بمرحلة فراغ في فترة مضت، وهذا أمر طبيعي لأي فريق، ولكن الأمور عادت الى نصابها مؤخرا”.