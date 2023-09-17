لعمارة: “سعداء بتتويجنا الجديد ونتمنى المواصلة على هذا النسق”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر لاعب اتحاد العاصمة نبيل لعمارة، عن فرحته الكبيرة، بتتويجهم بكأس السوبر الإفيريق، واسعاد جماهير الفريق.
وصرح لعمارة، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله على هذا التتويج، ونحن جد سعداء بادخال الفرحة على أنصار الاتحاد”.
كما أضاف: “هذا ثاني لقب افريقي لنا، واتمنى أن نواصل على هذا النسق، من أجل تحقيق موسم جديد”.
وتابع نبيل لعمارة: “لدينا دائما طموحات مستقبلية من أجل تحقيق الأفضل، وبلوغ أهداف جديد بالعمل الجاد”.
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