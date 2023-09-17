لعمارة: “سعداء بتتويجنا الجديد ونتمنى المواصلة على هذا النسق”

عبّر لاعب اتحاد العاصمة نبيل لعمارة، عن فرحته الكبيرة، بتتويجهم بكأس السوبر الإفيريق، واسعاد جماهير الفريق.

وصرح لعمارة، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “الحمد لله على هذا التتويج، ونحن جد سعداء بادخال الفرحة على أنصار الاتحاد”.

كما أضاف: “هذا ثاني لقب افريقي لنا، واتمنى أن نواصل على هذا النسق، من أجل تحقيق موسم جديد”.

وتابع نبيل لعمارة: “لدينا دائما طموحات مستقبلية من أجل تحقيق الأفضل، وبلوغ أهداف جديد بالعمل الجاد”.