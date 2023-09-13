لعمارة: “لن ندخل النهائي في ثوب الضحية سنلعب الند للند أمام الأهلي”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، نبيل لعمارة، عزمه رفقة زملائه، على خوض نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمام الأهلي المصري، بنية التتويج باللقب.

وصرح لعمارة، للصفحة الرسمية للاتحاد: “نحضر لمباراتنا المقبلة في أفضل الظروف، لضمان جاهزيتنا التامة في نهائي كأس السوبر”.

كما أضاف: “النهائي سيكون صعب، ويلعب على جزئيات صغيرة، ونطمح لتقديم المردود الطيب الذي يمثل فريقنا”.

واردف: “فريق الأهلي يملك خبرة في هذه المنافسات الإفريقية، لكن من جهتنا لن ندخل هذا النهائي في ثوب الضحية، بل سنلعب الند للند”.

وتابع نبيل لعمارة: “نحن اللاعبين نطمح لتقديم أفضل ما لدينا في هذا النهائي، على أمل تخليد أسمائنا في تاريخ اتحاد العاصمة”.