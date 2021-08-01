لعمامرة: إعادة تنشيط اللجنة المشتركة العليا “الجزائرية-المصرية”

تباحث وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس رفقة نظيره المصري سامح شكري، على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية وسياسية للأزمات والنزاعات التي تؤثر على استقرار منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي.

وحسب بيان للوزارة، فقد شرع أمس رمطان لعمامرة في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. حيث عقد جلسة عمل مع نظيره المصري سامح شكري. واستعرض خلالها الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين وآفاق تعزيزها. أين أعربا عن إرتياحهما لجودة العلاقات السياسية التي اتسمت بالزيارات المتبادلة المنتظمة على أعلى مستوى. كما إتفقا على تسريع وتيرة المشاورات الثنائية حول القضايا ذات الإهتمام المشترك. وإعادة تنشيط اللجنة المشتركة العليا “الجزائرية-المصرية” بهدف ترقية التعاون في المجال الإقتصادي.

وأوضح البيان، أن الوزيران تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في منطقة المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء والقرن الأفريقي. حيث تم التأكيد على الالتزام المشترك للتوصل إلى تسوية سلمية وسياسية للأزمات والنزاعات التي تؤثر على استقرار هذه المناطق. كما إتفقا على العمل سويا في إطار تعاون وثيق. بما في ذلك على مستوى المحافل الدولية والإقليمية. لضمان تجسيد جهود التسوية المبذولة في هذا الشأن. وأكد الطرفان على ضرورة الحفاظ على الشراكة بين العالم العربي وأفريقيا وتعزيزها وحمايتها من أي تدخل من شأنه الإضرار بمناخ الثقة بين المجموعتين.

وفيما يتعلق بالوضع في العالم العربي، شدد الوزيران على ضرورة تنشيط العمل العربي المشترك. من أجل التمكن من مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه دول المنطقة بشكل فردي وجماعي. حيث ناقش لعمامرة مع نظيره المصري شروط نجاح القمة المقبلة المنتظر عقدها في الجزائر بهدف تعزيز وحدة الدول العربية وعملها المشترك لصالح قضية فلسطين المقدسة.