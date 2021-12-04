“لعمامرة : “إن شاء الله يفرحونا شبابنا في الألعاب المتوسطية

اختتمت اليوم السبت بوهران أشغال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بمشاركة رمطان لعمامرة. وجاءت تحت عنوان “مساعدة الأعضاء الأفارقة الجدد بمجلس الأمن للأمم المتحدة على التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن في القارة الإفريقية”.

كما أوضح وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في الكلمة التي ألقاها في اختتام الأشغال أن الدورة الثامنة كانت ناجحة وواعدة. و”زودت الدبلوماسية الإفريقية الجماعية بنظرة مستقبلية واضحة” –يضيف لعمامرة-.

وأشار لعمامرة، أن الندوة، زودت كذلك الوفود الإفريقية المعتمدة لدى الأمم المتحدة بخريطة طريق تجعل من الدبلوماسية الإفريقية عاملا مؤثرا. تابعا “تعود بالفائدة على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية”.

كما عرفت الندوة مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن الدولي لمنظمة الأمم المتحدة علاوة على خبراء وممثلين سامين للهيئات الإفريقية. إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

و تمنى لعمامرة، على هامش اختتام أشغال الندوة، كل التوفيق للرياضيين المشاركين في الألعاب المتوسطية. وقال وزير الخارجية “إن شاء الله يفرحونا شبابنا في الألعاب المتوسطية”.

و صرح، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا أنطونيو تيتي، أن الجزائر تكتسب العديد من الخبرات لتقاسمها في مجال مكافحة الإرهاب. وأبرز تيتي “الجزائر التي عانت لفترة طويلة من هذه الآفة تكتسب الخبرة لتقاسمها مع البلدان الإفريقية بمجال مكافحة الإرهاب الذي يمس القارة”.

و بخصوص لقاء وهران ذكر الوزير الأنغولي أن مسار وهران “مهم جدا” للتنسيق داخل مجلس الأمن الدولي لمنظمة الأمم المتحدة. مشيرا إلى أن “مسار وهران يسمح للأفارقة بالتحدث بصوت واحد”.

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