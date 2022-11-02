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لعمامرة: الأساس هو العمل على تطبيق كل ما أقر للدفع بعجلة الشراكة العربية مع الحرص على توازن المصالح

بقلم النهار أونلاين
لعمامرة: الأساس هو العمل على تطبيق كل ما أقر للدفع بعجلة الشراكة العربية مع الحرص على توازن المصالح
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