لعمامرة: الإجتماعات التحضيرية كانت ناجحة.. وتم اتفاق على المحاور الكبرى

اكد وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة على ان الإجتماعات التحضيرية كانت ناجحة. والتي جرت على مستوى وزاراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية المقررة يومي 01 و 02 نوفمبر2022.

وخلال ندوة صحفية نشطها بقصر المؤتمرات قال لعمامرة ” تمت مشاورات معمقة أسفرت على تغيير نسيج مشروع جدول الأعمال” كما انعقد اليوم جلسة معمقة حول اعلان الجزائر ومضمونه، وكان اتفاق على المحاور الكبرى.

وكشف رئيس الديلوماسية الجزائرية ان جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد. اين فضلنا التركيز على القضايا الجديدة وتوصلنا في حقها إلى مشاريع قرارات.

وتابع لعمامرة فضلنا التركيز على القضايا الجديدة وتوصلنا في حقها الى مشاريع قرارات، ترفع الى قادة الدول فرقة اعلان الجزائر ، حول العمل العربي المشترك.

وأضاف لعمامرة لا يمكن استباق قرارات القمة العربية وأهمية انعقادها سيبرز من خلال إعلان الجزائر

كما ان الرئيس تبون سيقدم للوفود المشاركة في القمة أفكار حول إصلاح الجامعة العربية لدفع العمل العربي المشترك.