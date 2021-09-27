لعمامرة: الإصلاحات السياسية تُبلور إرادة الجزائر في تعزيز حقوق الانسان

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج رمطان لعمامرة، أن مسار التنمية الديموقراطية يجسده مخطط عمل الحكومة بمحاوره الخمس. التي تتركز حول تعزيز دولة القانون والحوكمة وعصرنة العدالة والحريات وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي ومحاربة الفساد.

وأضاف لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. أن الإصلاحات السياسية تبلور إرادة الجزائر شعبا ودولة في تعزيز حقوق الانسان. مشيرا أنه في المجال الاقتصادي تم تعزيز دعائم الانعاش الاقتصادي والنظام المصرفي والمالي وحوكمة المؤسسات العمومية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وتطويرالمؤسسات والمقاولاتية

وأضاف لعمامرة، أن التحديات التي فرضتها جائحة كورونا أثبتت حتمية المصير المشترك للبشرية. وأكدت للمجتمع الدولي إلزامية العمل المشترك لضمان مستقبل أفضل للجميع. مشيرا في ذات السياق، إلى أن البشرية أمام فرصة ثمينة يعين علينا اغتنامها من اجل ضمان انطلاقة فعلية صوب احداث حقبة جديدة تسمح بالعيش الكريم في منأى عن الخوف.

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