لعمامرة: الجزائر ترافع لتحرير إفريقيا من الإستعمار ولحلول إفريقية لمشاكل القارة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحرير إفريقيا من الإستعمار الجديد.

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية عقب إستقباله لنظيرته الجنوب إفريقية، ناليدي باندور، أنه لا بد من تقديم حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، بما يخدم شعوب المنطقة. مجددا موقف الجزائر الراسخ في دعم القضايا العادلة للشعوب.

وكشف لعمامرة، أن العلاقات بين الجزائر وجنوب إفريقيا تتسم بالتوافق حول كل القضايا المدرجة بين البلدين. فيما يتعلق بالتعاون والتضامن.

وأكد لعمامرة، الإلتزام المشترك بين البلدين للعمل على خدمة المصالح الإفريقية، مبرزا الرؤى المتطابقة بين البلدين حول العلاقات الدولية ومجلس الأمن. ووقوف البلدين صفا واحدا في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة، خاصة القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وأوضح الوزير في ذات السياق، أن الجزائر وجنوب إفريقيا تتقاسمان مبادئ وقيم خدمة إفريقيا والعمل التحرري، خدمة للتضامن على مستوى الشعوب الإفريقية.

وقال لعمامرة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ذكر خلال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، بالعلاقة الوطيدة بين الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا. والتزم بإحياء هذه المجموعة من أجل المزيد من العمل في المجال الإقتصادي. وكل ما من شأنه أن يدعم التضامن بين الدول الثلاث ولصالح الدول الإفريقية الأخرى.

كما عبّر لعمامرة، عن قناعته بضرورة بذل المزيد من الجهود “لتحرير إفريقيا من الإستعمار الجديد وجعل إفريقيا تقدم حلولا افريقية لمشاكلها. وأن تؤدي دورها تفاديا لحلول قد لا تكون في صالح شعوب المنطقة”.

وفي السياق نفسه، جدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، دعم الجزائر للأشقاء في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار. والمساهمة في إنجاز الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. مثلما التزمت به المجموعة الدولية.

وأشار إلى أنه من بين الالتزامات الدولية، دعم مسار الحوار، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+ 5) على تقديم الحلول العملية. لتنفيذ مبدأ تجريد ليبيا من القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأكد لعمامرة، أن الجزائر ملتزمة بالتأكد من أن الشروط التي ستساهم في نجاح الانتخابات ستكون متوفرة.