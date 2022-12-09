لعمامرة: الجزائر تلتزم بالدفاع عن أولويات إفريقيا واهتماماتها

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، التزام الجزائر بتعزيز أجندة السلم والاستقرار والتنمية والتكامل على الصعيد القاري والدفاع عن أولويات إفريقيا واهتماماتها.

ونقل لعمامرة في كلمته خلال الجلسة الختامية لأشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران، تهاني رئيس الجمهورية، بمناسبة نجاح الطبعة التاسعة لمسار وهران.

معبرا لهم نيابة عن الرئيس عن “عرفانه للمشاركة النشطة والالتزام الايجابي لزملائي الوزراء وكبار المسؤولين خلال المناقشات الهامة التي تناولت التحديات الرئيسية للسلم والأمن في إفريقيا. بالإضافة الى الآفاق الواعدة لتنسيق أفضل من أجل إسماع صوت إفريقي قوي داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأورد الوزير: “لقد أبرزنا بشكل جماعي مرة أخرى أن هذه الرؤية المثالية ليست مجرد شعار. بل هي عمل مستمر نلتزم جميعا بالمضي قدما لما فيه خير بلداننا وشعوبنا”.

كما دعا الوزير، الجميع إلى “مواصلة الالتزام بهذه العملية الملموسة. والعمل يدا في يد لتعزيز الديناميكية التي أوجدتها حتى الآن الكتلة الإفريقية في مجلس الأمن”.

ومن جهته، أكد مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، السفير بانكول أديوي. أن المرحلة القادمة ستكون بالتأكيد “للعمل على النهوض بالقارة. وتنميتها والقضاء على الإرهاب وإيجاد أفضل السبل لإسكات البنادق”.

كما عبر رئيس مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي لشهر ديسمبر الحالي ووزير خارجية نيجيريا، جوفري أونياما. عن امتنانه لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري على الضيافة التي حظيت بها إفريقيا في وهران.

معتبرا أن أشغال هذه الندوة تميزت بنقاش هام ومفيد ومنوها بالدعم الكبير الذي تقدمه الجزائر للمنظمة الإفريقية.

و من جانبه، قدم السفير هارولد أجيماني ممثل الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة شكره وامتنانه باسم فريق أ3 (الغابون وكينيا وغانا) للرئيس تبون وللجزائر حكومة وشعبا على حسن الضيافة وتنظيم وتسيير هذه الندوة التي جرت في أحسن الظروف. مشيرا الى أن مخرجات الندوة ستكون “جد هامة” في تعزيز الأمن والسلم في القارة.