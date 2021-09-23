لعمامرة: الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب

أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر تحرص على تغليب لغة الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والزاعات الداخلية.من خلال الإنخراط في المساعي الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن والإستقرار الدوليين.

وخلال مشاركته في الإجتماع التشاوري بين “ترويكا” رئاسة القمة العربية (الجزائر تونس والمملكة العربية السعودية مع أعضاء مجلس الأمن، قال لعمامرة أن الجزائر ستستمر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب.

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