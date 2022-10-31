لعمامرة: الجزائر ستواصل دعمها من أجل تضامن عربي

قال لعمامرة بخصوص عدم حضور بعض القادة العرب لقمة الجزائر قال لعمامرة نحن نرغب في فسح المجال أمام القادة العرب للمشاركة شخصيا في القمة العربية وترحب بكل الأشقاء. وكل دولة يمثلها من ترغب وتكلفه بالحضور عوضا عن رئيسها.

وخلال ندوة صحفية نشطها بقصر المؤتمرات أكد لعمامرة ان الجزائر دائما تلح على كيفية تفعيل وتحيين القرارات السابقة للجامعة العربية. كما ستواصل الجزائر دعمها من أجل تضامن عربي. والجزائر مستمرة في الدفاع عن قضية فلسطين ومساعدة السلطة الفلسطينية ودول عربية من دون الكشف عن أرقام

وأكد لعمامرة ان نسبة استجابة القادة العرب للحضور في قمة الجزائر هي نسبة محترمة بالمقارنة مع قمم سابقة.

وكشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن نسبة استجابة القادة العرب للحضور في قمة الجزائر هي نسبة محترمة بالمقارنة مع قمم سابقة.

وأضاف لعمامرة أن الجزائر رفعت السقف والرئيس أراد أن تكون القمة محطة فارقة في مسار العمل العربي المشترك. كما اننا حريصين على توفير المناخ الضروري والمسهل للعمل في ظل احترام أصول الدبلوماسية. والجزائر بادرت في السابق بعملية إصلاح جامعة الدول العربية رغبة منا في تطويرها.