لعمامرة: الرئيس تبون لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا

أعلن وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لن يشارك في ندوة باريس حول ليبيا.

وأكد لعمامرة، إن الجزائر ستكون حاضرة في ندوة باريس وتؤدي دورها كاملا غير منقوص في حلحلة الأزمة الليبية.

وكشف وزير الشؤون الخارجية، إن الجزائر ستشارك في ندوة باريس حول ليبيا، بممثل عن الرئيس تبون.

وأشار الوزير، إلى أن علاقات الجزائر بفرنسا “معقدة” بحكم التاريخ والجغرافيا، مشددا على أن للجزائر سياستها المستقلة التي لا تتأثر بقرارات دول أخرى.

وأوضح لعمامرة، إن الأزمة مع فرنسا تولدت من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي ردت عليها الجزائر ردا قويا.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إن القمة العربية التي ستعقد في الجزائر فرصة للم الشمل وتجاوز الخلافات خاصة في المشرق والاهتمام بالقضية الفلسطينية.

مضيفا إن الجزائر أكدت أنه قد حان الوقت لعودة سوريا إلى الجامعة العربية دون التدخل في شؤونها الداخلية.

وتابع الوزير، إن الجزائر تبحث عن توافق بين الدول لمشاركة سوريا في الجامعة العربية لأننا نطمح إلى لم الشمل.

كما بارك الوزير لعمامرة، بهذه المناسبة، زيارة وزير الخارجية الإمارتي إلى دمشق معبرا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة، فرصة لإذابة الجليد.

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