لعمامرة: الرئيس يولي أهمية للتكفل بانشغالات وتطلعات الجالية الوطنية بالخارج

كشف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية للتكفل بانشغالات وتطلعات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وحسب بيان للوزارة، فقد عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، لقاءً مع إطارات دائرته الوزارية. وشكل اللقاء مناسبة لطرح الخطوط العريضة لخطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة. التي ترتكز أساسا على ترجمة إلتزام رئيس الجمهورية بتعزيز دور الجزائر كدولة محورية تساهم بشكل فعلي في تحقيق السلم ولمّ الشمل. في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف البيان، أن الوزير أكد على الرصيد الثري للدبلوماسية الجزائرية التي ساهمت في معركتي التحرير والتشييد. من خلال أجيال متعاقبة من الدبلوماسيين والدبلوماسيات الذين حققوا من الإنجازات ما يدعو للفخر والاعتزاز من قبل أجيال اليوم. لا سيما ما تعلق بالدور الجزائري في مساعدة الشعوب المكافحة من أجل الانعتاق من الاستعمار والتبعية الاقتصادية.

وشدد لعمامرة على ضرورة الإستلهام من هذا الرصيد التاريخي الثمين من أجل المضي قدما في طريق تعزيز الدور الدبلوماسي الجزائري سواء ما تعلق بالوساطة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية أو التصدي للمخططات التي تستهدف بلادنا، مؤكدا على ضرورة التحلي بالروح النضالية العالية التي تميز بها الرعيل الأول من الدبلوماسيين في سبيل صيانة المصالح العليا لبلادنا والتكيف مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وكشف رمطان لعمامرة. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية للتكفل بانشغالات وتطلعات الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. لا سيما بعد التغيير الأخير لتسمية الوزارة. الذي أكد على هذا التوجه الإستراتيجي. مشددا على أهمية مد جسور التواصل والحوار مع أفرادها من أجل جعل الجالية تلعب دورها الإيجابي في البناء الوطني كما كان الحال في الماضي.

وأوضح المصدر، أن الوزير لعمامرة أسدى تعليماته من أجل إيلاء الأهمية القصوى للتكوين المتواصل لموظفي وإطارات الوزارة. من أجل تمكينهم من أداء مهامهم على الوجه المرجو. سواء ما تعلق بالتسيير اليومي أو بمهام الاستشراف وبلورة رؤية شاملة ومتكاملة لكافة أبعاد علاقات الجزائر الخارجية.