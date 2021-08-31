لعمامرة: القمة العربية ستأتي في موعدها بتحضير جيد والجزائر مستعدة لاستضافتها

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، بأن مبادرة السلام العربية تبقى صالحة والجزائر من المتمسكين بها.

مضيفا بأن القمة العربية ستأتي في موعدها بتحضير جيد والجزائر مستعدة لاستضافتها.

وجاءت تصريحات رمطان لعمامرة، على هامش ندوة صحفية نشطها على هامش إختتمام الإجتماع الوزاري لليبيا ودول الجوار الذي تم بحضور كافة المدعويين من الدول الأعضاء والمنظمات الاقليمية والدولية.

وشدد ذات المتحدث، بأنه يجب تحقيق المصالحة الوطني للخروج من الأزمة في ليبيا، مشيرا بأن الكل متحد الى جانب هذا البلد من أجل الدعم والمساندة.