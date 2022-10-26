لعمامرة: القمة العربية ستعطي فرصة لكل الأطراف الفاعلة لتعزيز التضامن العربي

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أن القمة العربية ستعطي فرصة فريدة لتعبئة الجهود و النوايا الحسنة لكافة الأطراف الفاعلة قصد تعزيز التضامن العربي

وأضاف لعمامرة في مداخلة له بمناسبة إحياء يوم الأمم المتحدة، أن هذه السنة تتميز باستضافة الجزائر للقمة الـ31 لجامعة الدول العربية. حيث ستوفر الجزائر لرؤساء الدول والحكومات العربية وقادة الدول والمؤسسات الدولية والاقليمية أرضية لإعطاء فرصة اخرى للدبلوماسية والسلام. في تسوية النزاعات التي تعرض الاشخاص للخطر وتهدد رفاهية الجميع.

كما أكد لعمامرة أن القمة العربية ستعطي فرصة فريدة لتعبئة الجهود و النوايا الحسنة لكافة الأطراف الفاعلة. قصد تعزيز التضامن العربي بشأن القضايا الجوهرية وبلورة رؤية مشتركة. من أجل وضع منطقتنا في منأى عن التوترات وتوفير مستقبل واعد للشباب العربي.

واعتبر الوزير أن هذه القمة ستكون كذلك فرصة لتجديد انضمام وتمسك الجميع بمبادرة السلام العربية. وبالحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس. مضيفا أن الأمر سيتعلق كذلك بتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية.

وقال لعمامرة أن “مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في هذه القمة. من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك والتعاون المثمر. بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول المسائل المدرجة في جدول أعمال المنظمتين”.

وخلص الوزير إلى القول بأن “الجزائر، سنة 2022، ستمنح فرصة ثمينة للمجتمع الدولي للاستلهام من التراث التاريخي لاحدى الشعوب التي أعطت نضالاتها وتضحياتها معنى حقيقي لوجود الأمم المتحدة. وتبقى الجزائر، في عيد الأمم المتحدة هذا، شعلة لإنسانية حية تتجاوز وضعا مضطربا وخطيرا للتصالح مع نفسها والمحافظة على تمسكها بهذا البيت المشترك لكافة الشعوب كملجأ دائم لأملهم في مستقبل أفضل”.

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