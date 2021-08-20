لعمامرة: المحطات التاريخية نستمد منها القوة والعزيمة في مواجهة التحديات

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن المحطات التاريخية نستذكرها بكل فخر واعتزاز مسيرة أسلافنا الأبطال.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر :” في مثل هذا اليوم الوطني الذي نحتفي به تخليدا لمحطتين منفصلتين من تاريخ ثورتنا المجيدة. نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة أسلافنا الأبطال. لنستمد منها القوة والعزيمة في مواجهة التحديات الراهنة حفاظا على الأمانة الغالية ووفاء لشهدائنا الأبرار ووطننا المفدى