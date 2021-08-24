لعمامرة: المغرب أضاف لأعماله العدائية دعم المنظمتين الإرهابيتين الماك ورشاد

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة أن المغرب أضاف لأعماله العدائية تعاونه البارز والموثق مع المنظمتين الإٍرهابيتين الماك ورشاد

وأضاف لعمامرة أنه قد ثبت ضلوع الماك ورشاد بالحرائق المهولة التي ضربت عددا من الولايات مؤخرا وقضية قتل وحرق الشاب جمال بن اسماعيل، مع الإشارة إلى فضيحة التجسس عبر برنامج بيغاسوس أثبتت تعرض مسؤولين ومواطنين جزائريين من طرف أجهزة استخبارات المغرب

وأكد لعمامرة أن المغرب انتهك حرمة القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عام 2013،كما أن المغرب تخلى عن تعهداته الرسمية بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية،

وأشار لعمامرة إلى أن القادة الحاليين للمغرب يعيشون في وهم فرض أطروحة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مؤكدا بأن المغرب حطم بممارسات حكامه السابقة كل مجال للثقة في تعهداته