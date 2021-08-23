لعمامرة: المنطقة تشهد مرحلة تاريخية وتتطلب خدمة المصلحة المشتركة للجزائر وتونس

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، بقصر قرطاج، رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. الذي كان محملا برسالة مكتوبة موجهة إلى رئيس الدولة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المرحلة التاريخية الحساسة التي تشهدها المنطقة وتعدد التحديات. ويتطلب مزيد ترسيخ سنة التنسيق المستمر بين تونس والجزائر خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الجمهورية على عمق علاقات الأخوة المتينة بين تونس والجزائر. واستذكر تضحيات زعماء حركة التحرير في البلدين وما غرسته من قيم التضامن والتآزر والمصير المشترك.

كما جدد رئيس الدولة الإعراب عن الحرص الراسخ على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر. بخصوص الملفات الثنائية والإقليمية تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة.