لعمامرة تباحث مع الوزير الأوّل ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي

إستقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم من قبل الوزير الاول المالي شوغيل مايغا. كما تم إستقباله من طرف رئيس المجلس التشريعي الانتقالي مالك دياو.

وخلال اللقاء تباحث لعمامرة معهم فرص تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات إلى جانب آفاق الدفع بعملية السلم والمصالحة الوطنية.

هذا ويقوم رمطان لعمامرة بزيارة عمل إلى جمهورية مالي تدوم يومين بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون