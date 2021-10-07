لعمامرة: تصريحات ماكرون “خطأ جسيم” والجزائر لن تقدم أي تنازلات

وصف وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، في تصريح خص به وكالة الأناضول التركية، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بـ “الخطأ الجسيم”.

وأضاف على هامش الاجتماع الوزاري الثالث بين إيطاليا وإفريقيا في روما، أن الجزائر وفرنسا تمتلكان تاريخا طويلا وصعبا ومعقدا. بل نجحت في التعامل مع هذا الوضع في كل وقت.

وشدد وزير الخارجية على أن الجزائر حافظت دوما على سمعتها وحقوقها وسيادتها أمام فرنسا وأي دولة أخرى.

وتابع لعمارة على جميع الدول الشريكة، وخاصة فرنسا. أن تفهم جيدا أن الجزائر لن تقدم أي تنازلات، ولن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية إطلاقا.

وقال لعمامرة “الجزائر لا ترغب في إدارة أي مشكلة مع شركائها الدوليين عبر وسائل الإعلام، وإنما من خلال الوسائل الدبلوماسية”.

وأردف: “القواعد واضحة، في حال احترام سيادتنا واستقلالنا وحقوقنا المشروعة. فنحن على استعداد للتعاون مع هذا الشريك، وإلا فنحن مستعدون لمواجهة ذلك”.