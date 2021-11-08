لعمامرة: تنظيم مسابقات لتوظيف دبلوماسيين في مصف ملحقين وكتاب وزارة الخارجية

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، إنه سيتم استكمال التعيينات على رأس الهياكل المركزية للدبلوماسية الجزائرية.

وأشار وزير الشؤون الخارجية في كلمته، أن هذه الندوة تحت عنوان “البلوماسية الجزائرية والتحديات الدولية للجزائر الجديدة. تأتي في سياق الحركية غير المسبوقة التي يعرفها الجهاز الدبلوماسي لبلادنا. بفضل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤخرا. والتي بموجبها تم تعيين ما يقرب 80 من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

بالإضافة إلى ذلك،سيتم استحداث 7 مناصب مبعوثين خاصين مكلفين بالنشاط الدولي للجزائر. وفق محاور تعكس مصالح وأولويات بلدنا في المرحلة الراهنة.

وأفاد الوزير لعمامرة أن هذه الحركية ستتواصل باستكمال التعيينات على رأس الهياكل المركزية للدبلوماسية الجزائرية.

بالإضافة إلى ذلك تنظيم مسابقات مفتوحة لدعم قاعدتها من خلال توظيف عشرات الدبلوماسيين في مصف ملحقين وكتاب وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح لعمامرة أن هذه العملية الشاملة سيكون لها الأثر البالغ في إعطاء نفس جديد للنشاط الدبلوماسي. لما تراعيه من عوامل مهنية تكرس إرادة رئيس الجمهورية في تجديد وتشبيب القطاع.

زيادة على ذلك، أكد الحرص على رفع نسبة تمثيل المرأة مع تجنيد الخبرة الثرية لعدد من الإطارات السامية. ضمن مقاربة متكاملة ترمي إلى تعزيز قدرة دبلومتسيتنا على التفاعل والتأثير على جميع الأصعدة.

وأشار أن دبلوماسيتنا اليوم مدعوة الى مضاعفة جهودها والعمل على مواكبة الأهداف الاستراتيجية لسياسة التقويم الوطني. التي التزم رئيس الجمهورية بتجسيدها ضمن مسار بناء الجزائر الجديدة.

وحسب الوزير يتم هذا المسعى من خلال تنسيق وطيد وفعال مع كافة مصالح وهياكل الدولة في نشاطها المرتبط بالعمل الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، شدد على الانفتاح على المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص. باعتبار أن مصالح الجزائر مترابطة وغير قابلة للتجزئة.

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