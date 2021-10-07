لعمامرة.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التشاور السياسي مع جمهورية سان مارينو
بقلم أسماء.ع
التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعامرة، نظيره من جمهورية سان مارينو. وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التشاور السياسي واواصر الصداقة بين البلدين -حسب ما غرّد به لعمامرة-.
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وأضاف الوزير لعمامرة، أن المذكرة من شأنها أيضا أن تكثف التنسيق على مستوى منظمة الأمم المتحدة.
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