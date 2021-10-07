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لعمامرة.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التشاور السياسي مع جمهورية سان مارينو

بقلم أسماء.ع
لعمامرة.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التشاور السياسي مع جمهورية سان مارينو
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التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعامرة، نظيره من جمهورية سان مارينو. وتم خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التشاور السياسي واواصر الصداقة بين البلدين -حسب ما غرّد به لعمامرة-.

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وأضاف الوزير لعمامرة، أن المذكرة من شأنها أيضا أن تكثف التنسيق على مستوى منظمة الأمم المتحدة.

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