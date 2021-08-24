لعمامرة: ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال عدائية ودنيئة ضد الجزائر

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة أنه ثبت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنية والعدائية ضد الجزائر

وأضاف لعمامرة خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلالثاء بالمركز الدولية للمؤتمرات أن لعمليات العدائية الممنهجة للمملكة المغربية تعود بدايتها إلى الحرب المفتوحة عام 1963 عندما هاجم الجيش المغربي الجزائر بعد الاستقلال

مذكرا بأن الجيش المغربي استخدم آنذاك أسلحة فتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا ضحوا بحياتهم للحفاظ على السلامة الترابية للجزائر

مؤكدا على أن الجزائر عملت على إقامة علاقة عادية مع الجار المغربي رغم سوابقه العدائية، كما أن المغرب قطع بشكل فجائي علاقته الديبلوماسية مع الجزائر عام 1976