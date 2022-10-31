قناة النهار لعمامرة: جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد بقلم النهار أونلاين نشر في 31 أكتوبر 2022 - 22:00 شارك غرِّد أرسل 19 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DYbsT اقرأ أيضا يحيى طبيش يقصف الفنان "بابيلون".. "لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي" قناة النهار 20 أكتوبر إسماعيل هنية يقلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام القدس الشريف قناة النهار 13 أكتوبر علي عون : أكثر من 400 مشروع ينطلق في الإنتاج بعد رفع العراقيل البيروقراطية عنها قناة النهار 17 أكتوبر حياة المشاهير بين الواقع و المواقع قناة النهار 20 أكتوبر فورار : إستيراد 2 مليون ونص جرعة ضد الانفلونزا الموسمية قناة النهار 16 أكتوبر شاهد .. إبن الراحل الشيخ أبو عبد السلام يتلقى التعازي قناة النهار 12 أكتوبر كــارثة.. وجبات بالصراصير في الإقامة الجامعية برطال بوزيد في الأغواط قناة النهار 21 أكتوبر سعيدة : إنشاء فرقة لمراقبة النظافة ورصد المشاكل البيئية لمعالجة النقاط السوداء قناة النهار 31 أكتوبر أبو الغيط: نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر وإلتزام الأطراف الفلـ.سطينية ببنوده قناة النهار 29 أكتوبر لقمان DZ :هذا هو السبب الرئيسي لهجرتي إلى أمريكا قناة النهار 23 أكتوبر