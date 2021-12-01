لعمامرة رفقة نظيريه التونسي والتشادي بوهران لحضور الندوة الثامنة للسلم والأمن في إفريقيا

وأكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، على الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشراكة الاستراتيجية مع الصين. وضرورة تعزيز بعدها الجهوي والقاري من خلال التعجيل في وتيرة انجاز المشاريع الهيكلية الكبرى المسجلة في أجندة التعاون بين البلدين.

وعقد لعمامرة، على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الافريقي جلسة عمل مع “وانغ يي” ووزير الخارجية الصين. أين نقل له التحيات الخالصة التي بعث بها الرئيس الصيني “شي جين بينغ” إلى الرئيس تبون.

كما استعرض الوزيران خلال هذا اللقاء عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي. وعلى رأسها المشاريع الكبرى بكافة المجالات التي ستنجزها الصين لصالح إفريقيا خلال الثلاث سنوات المقبلة والتي أعلن عنها رئيس الصين. في افتتاح أشغال منتدى التعاون الصيني الإفريقي صبيحة الاثنين.

وثمن رئيس الدبلوماسية الجزائرية جهود الصين ودعمها لبلدان القارة الإفريقية للحد من انتشار جائحة كوفيد-19 ومكافحتها. وهذا من خلال المساعدات التي قدمتها لعديد من الدول فضلا عن الشراكة مع الجزائر لانتاج اللقاح محليا في مصنع قسنطينة. الذي شرع في الانتاج شهر سبتمبر الفارط وبإمكانه أن يلبي كذلك جزءا من احتياجات القارة الافريقية .

كما تناول الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معربين عن ارتياحهما للتوافق الكبير بين مواقف البلدين. وفي نفس الوقت عن ضرورة تكثيف التشاور وبخصوص المستجدات على الساحة السياسية الجهوية والدولية.

وتحادث لعمامرة مع نظيره المالي عبد اللاوي ديوب. على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المنعقد بداكار.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء عدد من النقاط المندرجة في جدول أعمال الإجتماع الوزاري، ومسائل ثنائية وجهوية ذات الإهتمام المشترك.

كما إستعرض وزير خارجية مالي آخر مستجدات الوضع السياسي في بلاده. وكذا الجهود التي تبذلها السلطات المالية لتنفيذ إتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

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