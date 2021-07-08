لعمامرة: سنعمل على تحقيق الوحدة وجمع الشمل على المستوى الاقليمي وربوع افريقيا

شكر وزير الخارجية وشؤون الجالية رمطان لعمامرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الثقة التي وضعها فيه من خلال تعيينه في هذا المنصب .

وقال لعمامرة انه سيعمل على تحقيق الأهداف التي جاءت في محاور برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة ماتعلق بالسياسة الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية

وأضاف لعمامرة أنه سيعمل على جمع الشمل والاندماج والحدة المنشودة على المستوى الاقليمي، بدون نسيان القضية الفلسطينية التي تعتبر اسمنت تضامن الشعوب العربية وكذا العمل على تحقيق السلام والاستقرار في ربوع افريقيا خاصة دول الساحل وبؤر التوتر