لعمامرة: علاقتنا مع فرنسا “منح وتلقي”.. وتصريحاتها الأخيرة “إفلاس للذاكرة”

دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية، رمطان لعمامرة، شركاء الجزائر في الخارج، إلى منح أنفسهم الاستقلال لتاريخهم والتحرر من بعض السلوكات والممارسات. وأضاف لعمامرة، أن هذه الرؤى مرتبطة جوهريا مع منطق غير متناسق والذي جاءت به المهمة الحضارية الغربية المزعومة.

وأشار لعمامرة خلال زيارته، إلى مالي، أن هذه المهمة كانت الغطاء الإيديولوجي المستخدم لتمرير الجرائم ضد الإنسانية للاستعمار بمالي والجزائر.

تصريحات فرنسا “إفلاس للذاكرة”

ووصف وزير الخارجية، تصريحات المسؤولين الفرنسيين حول الجزائر بـ”إفلاس للذاكرة”. وقال لعمامرة، هذه الوصف “للأسف موجود بين الأجيال لدى عدد الفاعلين في الحياة السياسية الفرنسية ولدى المستويات العليا”.

وفي سياق نفسه، أكد لعمامرة، أن هذا الأمر، يؤدي بالعلاقات الفرنسية مع عدد من دول إفريقيا نحو أزمات مؤسفة. تابعا “والتي من المفترض أن تكون مرسومة بالاحترام المتبادل غير المشروط واحترام استقلالية قراراتنا وقبول الشراكات على قواعد مساواة حازمة”.

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علاقتنا مع فرنسا “شد مد” وليس هدايا من طرف واحد

وأوضح الوزير، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مبنية على منطق “الأخذ والعطاء” ولا توجد هدايا في اتجاه واحد. مضيفا ” وما هو موجود هو مصالح إستراتيجية ومفهومة، لا يمكن أن تستمر وتتطور أو تثمن إلا من خلال الاحترام المتبادل وتوازن المنافع والمصالح”.

وصرّح لعمامرة، “نعيد التذكير لمن يريد سماعنا وسماع صوت المنطق أن افريقيا هي مهد الإنسانية وهي أيضا مقبرة الاستعمار والتمييز العنصري”. وأشار الوزير إلى أن حرب التحرير ساهمت في تسريع هذا التاريخ ونحن فخورون بهذا الانجاز لتحرير الشعوب الافريقية”.

وجدد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، التأكيد على تضامن الجزائر اللامشروط والتزامها الثابت بدعم مالي خاصة في ظل التحديات الراهنة. وأفاد بيان للخارجية، أن الوزير لعمامرة، تبادل وجهات النظر بخصوص بعض جوانب علاقات البلدين الدولية واستعراض مستجدات الأوضاع الأمنية بالمنطقة. إلى جانب آخر تطورات مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

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