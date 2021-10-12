لعمامرة في إثيوبا للمشاركة في اشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي

يترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الوفد الجزائري بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية. وذلك للمشاركة في اشغال الدورة الـ 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بإثيوبيا التي تضم وزراء خارجية جميع الدول الأعضاء.

وخلال الدورة سيناقش المجلس الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا. كما سيتم التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالعمل الافريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية.

وأوضح بيان الوزارة أن في إجتماع هذه الدورة سيتم استكمال تشكيل مفوضية الاتحاد الافريقي عبر انتخاب مفوضين اثنين. مع تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022.