لعمامرة في السنيغال للمشاركة في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي

يشارك رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يومي 29 و30 نوفمبر الجاري في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي. وحسب بيان الوزارة أشغال الدورة تحتضنها العاصمة السنغالية داكار. وجاءت هذه الدورة تحت عنوان “تعميق الشراكة الصينية-الإفريقية وتعزيز التنمية المستدامة بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد”.

وأوضح بيان الوزارة خلال هذه الدورة سيعمل المشاركون على متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي. والتي جرت ببكين في سبتمبر 2018. وسيتم تقييم التعاون الصيني-الإفريقي في مجال مكافحة جائحة كورونا وتوجيهه بهدف الحد من تبعاتها وما أفرزته من أزمات اقتصادية ومالية، والعمل على إعادة بعث التنمية في القارة الإفريقية.

كما سيتم تقييم التعاون الصيني-الإفريقي في مجال مكافحة كورونا وتوجيهه بهدف الحد من تبعاتها وما أفرزته من أزمات اقتصادية ومالية، والعمل على إعادة بعث التنمية في القارة الإفريقية.

ومن المنتظر انه خلال هذه القمة إعتماد برنامج عمل التعاون الإفريقي-الصيني للفترة 2022-2024. وكذا وثيقة تتضمن التوجهات الكبرى للتعاون الصيني-الإفريقي لآفاق 2035. والتي تعد خارطة طريق للتعاون بين الطرفين على المديين المتوسط والطويل.

هذه ووجه وزيري خارجية كل من الصين والسنغال دعوة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة للمشاركة في أشغال الدورة الوزارية الثامنة لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي المقرر إنعقادها يومي 29 و30 نوفمبر الجاري.

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