لعمامرة في العراق بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية

حل اليوم الجمعة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالعاصمة العراقية بغداد.وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون حسب بيان الوزارة.

وأضاف بيان الوزارة ان رمطان لعمامرة في زيارة زيارة عمل إلى العراق تدوم يومين. أين سيجرى خلالها مشاورات مع مسؤولين في الدولة .

كما أجرى لعمامرة محادثات ثنائية على انفراد مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، تلتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

حيث إستعرض الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث أشاد رئيسا دبلوماسية البلدين بعمق الروابط الأخوية والتاريخية. كما إتفق على رزنامة الاستحقاقات الثنائية المقبلة. لاسيما الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة الجزائرية-العراقية وكذا تبادل الدعم لترشيحات البلدين في الهيئات الدولية والإقليمية.

وإتفق الطرفان على ضرورة اجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي وتحيين الإطار القانوني. مع التأكيد على أهمية ادراج مجالات جديدة للشراكة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والصناعة الصيدلانية.

ومن جانب آخر، شكل الاجتماع فرصة لتباحث أهم المسائل الإقليمية على ضوء آخر المستجدات على الساحة العالمية. وكذا آفاق تعميق التوافقات القائمة في مواقف البلدين المجسدة لالتزامهما وتمسكهما بتعزيز دور العمل العربي المشترك في الدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وبهذه المناسبة، جدد الوزير العراقي دعم بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل ضمان التحضير الأمثل للقمة العربية المرتقبة بالجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل.

هذا واعرب الوزير العراقي عن التزام بلده بالمساهمة الفعلية في إنجاح هذا الموعد العربي الهام عبر بلورة مخرجات طموحة تكون في مستوى تطلعات الشعوب العربية.

وأثنى فؤاد محمد حسين على المساعي الحميدة التي تقوم بها الجزائر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما كان اللقان فرصة لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتفعيل دور حركة عدم الانحياز وتمكينها من تقديم مساهمة ايجابية لإنهاء الأزمة والعمل على تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف ودمقرطة العلاقات الدولية.