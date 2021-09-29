لعمامرة: قرار إلغاء اتفاقيتي “الزراعة ” و “الصيد “المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المـغربية يعتبر نصرا لامعا للقضية الصـحراوية

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، قرار إلغاء اتفاقية “الزراعة “واتفاقية “الصيد “المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المـغربية نصرا لامعا للقضية العادلة للشعب الصحراوي.

وأضاف لعمامرة حسب ما افادته وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا التقدم الكبير في إلغاء هذه الإتفاقية يشكّل إنجازًا تاريخيًا سيكون من الآن فصاعدًا ملزمًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في علاقاتها مع المغرب كدولة محتلة.