لعمامرة: قمة الجزائر ناجحة بامتياز

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء. إن الكلمة الحقيقية والوحيدة المعبرة عن هذه القمة هي كلمة نجاح فالقمة كانت ناجحة بامتياز.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها الوزير لعمامرة رفقة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. قال لعمامرة إن نجاح القمة العربية كان واضحا، حيث كانت الجزائر حريصة على جمع كافة شروط النجاح. مشيرا إلى أن القمة العربية كانت قمة نوفمبرية.

وأفاد لعمامرة أن التحضيرات لقمة الجزائر لم سيبق لها مثيل من حيث الكيف او من حيث الكم.

وأوضح لعمامرة أن النجاح كان واضحا وهو نجاح قائد هذه المهمة الرئيس عبد المجيد تبون. كما أنه نجاح للعرب لانهم عرفوا كيف ينجحون. وكيف يدركون الاهمية لتوحيد الصف والكلمة وحساسية وخطورة الوضع الاقليمي والعالم

وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى حرص المشاركون في مقدمتهم الجزائر بصفتها البلد المضيف والجامعة العربية. على ان يدخلوا التطور والمنهجية للتحضير لهذه القمة.

وتابع لعمامرة “كانت قمة التجديد والتجدد ووضعت لبنة كبيرة على درب العملية والتعزيز. والتطوير للعمل العربي المشترك ونتمنى ان تقوى ونجتهد مع بعض لتعزيز التوجه الجديد”.