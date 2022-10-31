لعمامرة: كل القمم العربية التي انعقدت بالجزائر كانت مميزة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، أن كل القمم التي انعقدت بالجزائر كانت متميزة.

لعمامرة، وفي ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات، أوضح ان كل القمم التي احتضنتها الجزائر كانت مميزة بحكم الظرف التاريخي والمخرجات.

بالإضافة الى مدى الصدى الذي اتخذته مخرجات هذه القمم. بل حتى واسهامها في هيكلة العمل العربي المشترك وحضور ونشاط العمل العربي على الساحة الدولية.

ثم استعرض الوزير رمطان لعمامرة، أهم مخرجات القمم العربية التي احتضنتها الجزائر سنوات 1973، 1988 و2005.

ففي سنة 1973، كانت القمة فرصة لبناء العمل العربي المشترك والتي اعترفت بمنظمة التحرير.

اما قمة 1988 فكانت قمة الإنتفاضة الفلسطينية، وبعدها جاء إعلان قيام دولة فلسطين وكانت الجزائر اول دولة تعترف بها.

وبخصوص قمة 2005، فكانت من أجل إصلاح جامعة الدول العربية في هياكلها وبرامجها.