لعمامرة: لا بديل عن العمل الجماعي لمواجهة التهديدات العابرة للحدود
أكد وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج. رمطان لعمامرة اليوم الجمعة. بأنه لا بديل عن العمل الجماعي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مثل تلك الناجمة عن الكوارث.
و في هذا السياق أكد لعمامرة في تغريدة له على تويتر :”نؤمن إيمانا راسخا بأنه لا بديل عن العمل الجماعي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، مثل تلك الناجمة عن الكوارث.”
و في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية، أشار لعمامرة إلى أن البلدان الإفريقية من الدول الأكثر عرضة لآثار الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية البالغة الشدة خلال الفترة الأخيرة.
مشددا أن إفريقيا يجب أن تتمكن من إسماع صوتها في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي.
للإشارة، فقد شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الجمعة، ممثلا لرئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
وتمحور هذا الإجتماع لمعالجة موضوع ”إدارة مخاطر الكوارث في إفريقيا التحديات وآفاق حماية الأمن الإنساني”.
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لعمامرة يستقبل وزير الطاقة التانزاني
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، جانيوري يوسف مكامبا، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا الاتحادية.
وسجل لعمامرة بارتياح كبير الإرادة المشتركة للعمل معًا لرسم آفاق جديدة للعلاقات الثنائية. بناءً على تاريخ البلدين المشترك المبني على التضامن والدعم المتبادل.
وغرد الوزير لعمامرة على تويتر “سعدت باستقبال السيد جانيوري يوسف مكامبا، وزير الطاقة لجمهورية تنزانيا الاتحادية. سجلنا بارتياح كبير الارادة المشتركة للعمل معًا لرسم آفاق جديدة لعلاقاتنا الثنائية بناءً على تاريخنا المشترك. المبني على التضامن والدعم المتبادل”.
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