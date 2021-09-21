لعمامرة لقناة CNN الأمريكية: “قطع العلاقات مع المغرب كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه”

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، إن قطع العلاقات مع المغرب كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل بعث “الرسالة المناسبة” إلى حكومة البلد المجاور.

وفي حواره له مع قناة “سي أن أن” الأمريكية، أوضح لعمامرة، أن قطع العلاقات جاء بعد “أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة الجزائرية، حيث أن الجزائر صبرت وتسامحت مع كل التجاوزات المغربية التي كانت تهدد سيادتنا ووحدتنا الوطنية.

وأضاف الوزير:” رسالتنا كانت وضحة وصريحة للحكومة المغربية ولا يمكننا تقبل المزيد من هذه الممارسات في بلدان الجوار”.

هذا أكد وزير الخارجية، أن طريقة قطع العلاقات مع المغرب كانت متحضرة، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تنتظر توضيحات من المغرب حول تدخلها في عدة قضايا داخلية لكن دون جدوى.

وواصل رمضان لعمامرة، ان المغرب لم يحترم التزامات وقواعد حسن الجوار، ولم يعد يوجد أي حافز للجزائر لاستمرار علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط.

كما أكد الرجل الأول على رأس الدبلوماسية الجزائرية، أن التدخلات المغربية لم تقتصر على الشأن الجزائري بل في كامل منطقة شمال إفريقيا لخلق وضع غير مستقر.”

واختتم رمضان لعمامرة حواره القناة الأمريكية قائلا:” نسعى دائما لمساعدة دول الجوار لحل المشاكل والخلافات عن طريق الحوار والمصالحة، ففي ليبيا نحن لا ننحاز إلى أية جهة باستثناء الشعب الليبي ونحن على نفس المسافة من كل الأطراف، أما أزمة مصر والسودان وإثيوبيا فنسعى لحلها لأن الدول الثلاث تضع ثقتها في الجزائر.