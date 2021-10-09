لعمامرة: لن نبقى في موقع دفاع وإنما سنبادر بالإجراء اللازم

قال وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، ردا على سؤال صحفي حول عدم استدعاء السفير الفرنسي، إن الدبلوماسية لا تخضع لأمور أوتوماتية، وانما هي الإقتناع بعمل ما فيه مردودية ويتم في محله.

وقال لعمامرة الذي كان يتحدث إلى ممثلي وسائل إعلام اليوم، إن البقاء في موقع رد فعل يفقدنا قدرتنا في المبادرة وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن لعمامرة اعتبر تصريحات ماكرون خلال زيارته إلى مالي بأنها إفلاسا في الذاكرة، مؤكدا على ندية العلاقات بين الطرفين، ووجوب احترام الطرف الفرنسي لنظيره الجزائري كشرط لديمومة العلاقات بينهما.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp