لعمامرة: ما يحدث في تونس شأن داخلي

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أن ما يحدث في تونس الشقيقة هو شأن داخلي.

وأكد لعمامرة خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره المصري سماح شكري، حرصه مع الطرف المصري على دعم التطورات الايجابية بليبيا

وأضاف:” مخاطبتنا للمهتمين بالشعب الليبي ستكون مخاطبة صريحة.”

وقال وزير الشؤون الخارجية، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق دول جوار ليبيا من أجل استعادة السلم والاستقرار.

كما أوضح لعمامرة، أن الجزائر بحاجة إلى الاطلاع على جزئيات الأمور بشأن سد النهضة، وهي حريصة على أن لا تعرض العلاقة الاستراتيجية بين الجانب العربي والإفريقي لمخاطر نحن في غنى عنها.