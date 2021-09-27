لعمامرة: ما يحدث في ليبيا يؤثر على دول الجوار

قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر ستواصل دعمها لمسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين.من أجل السلم والأمن في ليبيا والدول الجوار، والتي تتأثر بما يحدث في ليبيا.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين.أن الجزائر تواصل إستعدادها لتقديم التسهيلات والمساهمة بشكل مباشر لما يحدث في ليبيا.وتواصل جهودها في دعم الأشقاء اللبييين والإستفادة من التجربة الجزائرية “المصالح الوطنية”.

وعن الأزمة في مالي قال الوزير، أن الجزائر تلتزم بالعمل في سبيل الأشقاء في مالي.وتتطلع لإجراء إنتخابات رئاسية وتحقيق أهداف وإنجاح المسار في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

مضيفا، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بادر في التوجه لمبادرة تفعيل الوسائل والأطر والعمل المشترك من أجل كفاح القارة الإفريقية لمواجهة الإرهاب.وتابع القول أن الجزائر تسعى لوضع حد للخلافات وتأكد بوحدة الإلتزام بالصف الإفريقي والتي تظل الشرط الأساسي.

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