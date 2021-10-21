لعمامرة من طرابلس: حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي

أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إن موقف الجزائر من الأزمة في ليبيا كان ولا يزال ثابتا وواضحا، في مداخلة له بأعمال مؤتمر وزراء الخارجية لدعم مبادرة استقرار ليبيا بطرابلس.

وذكر لعمامرة، بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ضرورة حماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف الوزير، إن الجزائر أكدت مرارا على أن حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي-ليبي يتولى فيه الأشقاء الليبيون الدور البارز في إطار حوار شامل يضمن إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها وتحقيق المصالحة الوطنية.

وأكد الوزير، على ترحيب الجزائر بالتقدم المحرز في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي مكنت من انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وتحديد تاريخ 24 ديسمبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات العامة.

مؤكدا إن اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر القادم، يحتم على الجميع دعم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية الحالية والامتناع عن جميع محاولات بث الفرقة بين الليبيين أو عرقلة العملية السياسية ونشاط الحكومة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار لعمامرة، إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافقات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة لبعض المسائل القانونية والتقنية العالقة، وعلى رأسها القاعدة الدستورية للانتخابات، إلى جانب استكمال مساري توحيد المؤسسات والمصالحة الوطنية الليبية.

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