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لعمامرة: نتطلع لأن تسجل الجزائر الجديدة إنجازات كبيرة

بقلم نادية بن طاهر
لعمامرة: نتطلع لأن تسجل الجزائر الجديدة إنجازات كبيرة
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تقدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وأفراد الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة السنة الجديدة 2023.

وغرد الوزير على صفحته بتويتر قائلا: “عام سعيد ومثمر لكل مواطنينا في الجزائر والخارج. نتطلع لأن تسجل الجزائر الجديدة إنجازات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي”.

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