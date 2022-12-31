لعمامرة: نتطلع لأن تسجل الجزائر الجديدة إنجازات كبيرة

تقدم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بتهانيه الخالصة للشعب الجزائري وأفراد الجالية الوطنية بالخارج بمناسبة السنة الجديدة 2023.

وغرد الوزير على صفحته بتويتر قائلا: “عام سعيد ومثمر لكل مواطنينا في الجزائر والخارج. نتطلع لأن تسجل الجزائر الجديدة إنجازات كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي”.