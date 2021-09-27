لعمامرة: نحن مطالبون بالإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن

طالب وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الإثنين، بالمضي قدما في الدفع بعملية الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وجاء ذلكـ، في كلمة لوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمام الجميعة العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين.

ودعا الوزير، لتفعيل الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصلاح مجلس الأمن، لتحقيق المزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي في حق إفريقيا.

وأشار لعمامرة، إلى إن هذه الدورة تنعقد وعالمنا يشهد تحديات جمة جراء تفشي جائحة كورونا، وضراوة فتكها بملايين البشر.

وعليه، دعا الوزير، لتفعيل آليات العمل المتعدد الأطراف للتصدي المشترك لهذه الجائحة ولإرساء نظام عالمي جديد لما بعد جائحة كوفيد 19 بما يضمن المشاركة المتساوية لكل الاعضاء في الأمم المتحدة دون تمييز.

وبالرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها الوباء، يضيف الوزير، فإنه يمنحنا فرصة تاريخية لاستدراك أخطاء الماضي بما يسمح لنا للبناء قدما في بناء مستقبل مزهر.

وأشار الوزير، إلى إن الوضع الاستثنائي للمجموعة الدولية يجب أن لا ينسينا الأزمات السياسية والأمنية وتحديات التنمية خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

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