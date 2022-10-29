لعمامرة: ندعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها ووحدتها الترابية

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت. إن التطورات التي يشهدها عالمنا يجب أن لا تنسينا القضية الفلسطينية.

وأضاف لعمامرة خلال انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب “القضية الفلسطينية تمر اليوم بأصعب مراحلها. وسط تمادي المحتل في فرض سياسة الأمر الواقع”.

وحيا لعمامرة الأشقاء الفلسطينيين على انخراطهم في المصالحة التي أطلقها الرئيس تبون. داعيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادة الدول العربية ووحدتها الترابية.

وتابع وزير الخارجية رمطان لعمامرة “نعول على الجميع في قمة الجزائر لبدء نهج جديد في العمل العربي المشترك”.

وقال “نرجو أن تكلل اجتماعتاتنا بالنجاح والتوفيق. ويتعين علينا مضاعفة الجهود. للدفع بمسارات السلم والمصالحة التي يجدر بها أن تنطلق فعلا من البيت العربي”.